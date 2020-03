C'era una volta in America: la musica di Ennio Morricone risuona su piazza Navona deserta (VIDEO)

La musica di Ennio Morricone è risuonata su una Piazza Navona tristemente deserta grazie alla performance di un chitarrista che ha voluto suonare dalla propria casa uno dei brani iconici della colonna sonora di C'era una volta in America durante la quarantena.

Il video condiviso online dal quotidiano La Stampa mostra infatti il chitarrista Jacopo Mastrangelo mentre regala un'emozionante performance suonando su un terrazzo situato in una location davvero meravigliosa. L'artista ha infatti davanti a sé Piazza Navona, totalmente deserta a causa delle disposizioni del governo causate dalla pandemia legata al Coronavirus.

Mastrangelo ha scelto il tema musicale di C'era una volta in America, iconico brano composto da Ennio Morricone, con un risultato davvero struggente e malinconico.

Come prevedibile il video della performance del chitarrista ha conquistato il cuore di innumerevoli italiani che stanno affrontando questo difficile periodo tra le mura delle proprie case.

Coronavirus, Ennio Morricone contro i Flashmob sui balconi: "Sono inopportuni"