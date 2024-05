Carla Gugino sarà la star di Via col vento Vivien Leigh nel biopic The Florist

Carla Gugino è stata scelta per interpretare una delle più grandi attrici nella storia del cinema, Vivien Leigh, nel prossimo biopic in produzione dal titolo The Florist. Il film è diretto da Nick Sandow, tra i protagonisti della serie Orange is the New Black.

Carla Gugino in una scena del film Every Day

Il film esplorerà la convivenza di Leigh con il disturbo bipolare negli anni '60, mentre si prepara a guidare la produzione dell'adattamento di Cecov di John Gielgud, Ivanov, a Broadway. Lo sceneggiatore Jayce Bartok ha scritto il copione basandosi su una scatola di lettere d'amore.

La storia di Hollywood

Vivien Leigh si è guadagnata un posto nella storia del cinema grazie al ruolo di Rossella O'Hara, indimenticabile protagonista del film del 1939 di Victor Fleming, Via col vento, accanto a Clark Gable. Tra i ruoli iconici di Leigh anche Blanche DuBois nella trasposizione cinematografica del 1951 di Un tram che si chiama Desiderio, al fianco di Marlon Brando.

La produzione del film inizierà alla fine dell'estate a Philadelphia; il personaggio di Leigh si scontrerà con Joseph Penn, un veterano della Seconda Guerra Mondiale e fioraio che incontra l'attrice nel corso di una consegna, nel periodo in cui Leigh frequenta una struttura psichiatrica in città per le sedute di elettroshock.

Carla Gugino ha dichiarato:"Non potrei essere più entusiasta dell'opportunità di esplorare una donna così complessa, contraddittoria e affascinante come Vivien. Dal momento in cui ho letto la sceneggiatura, sapevo che The Florist era un viaggio che dovevo intraprendere". Veterana del grande e piccolo schermo, Gugino ha attirato l'attenzione della critica per la sua performance in La caduta della casa degli Usher mentre attualmente è impegnata nella produzione di The Girls on the Bus. Tra le performance per le quali è maggiormente spiccano i ruoli in The Haunting of Bly Manor, Californication e l'amato franchise cinematografico Spy Kids al fianco di Antonio Banderas nei primi anni 2000, nei panni della moglie e madre dei piccoli protagonisti, Carmen Cortez.