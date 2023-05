Cenerentola: in sviluppo una versione 'horror gore' della celebre fiaba

Il trend delle rivisitazioni in chiave horror dei celebri cartoni Disney sembrerebbe non arrestarsi. Dopo quanto fatto con Winnie the Pooh: Blood and Honey, di cui è già stato annunciato un sequel, è in lavorazione anche una versione più adulta e sanguinolenta di Cenerentola, una delle fiabe più celebri di sempre poi diventata un lungometraggio animato negli anni '50.

L'indiscrezione è stata riportata dal sito Bloody Disgusting secondo cui il progetto si intitolerà Cinderella's Curse e sarà realizzato da ChampDog Films. C'è anche una finestra di lancio: ottobre 2023. La regista Louisa Warren ah dichiarato: "Si tratta di una rivisitazione unica della Cenerentola che tutti amiamo e conosciamo. Avverranno molte uccisioni sanguinolente e spaventose per mano sua. Penso che agli amanti del gore piacerà molto questo film".

Nel cast troviamo Kelly Rian Sanson, Chrissie Wunna e Danielle Scott. Della sceenggiatura si occuperà Harry Boxley (Mary Had A Little Lamb).

La critica contro Winnie the Pooh: Blood and Honey

Non sembra essere stata particolarmente apprezzata dal pubblico la versione horror di Winnie the Pooh. Il film ha le recensioni peggiori di sempre con un punteggio su Rotten Tomatoes che si assesta sul 6%.

Miles Klee di Rolling Stone ha definito il film "una noia cruenta e priva di spirito", mentre Kyle Turner del New York Times lo ha demolito in questa maniera "non è abbastanza divertente se preso come un film comico, né spaventoso per essere un horror".