Cenerentola, da Drew Barrymore a Brandy: le reunion di Ever After e Rodgers & Hammerstein's Cinderella

Torniamo indietro nel tempo e facciamo un tuffo negli anni '90 grazie alle reunion dei film su Cenerentola con Drew Barrymore e Brandy Norwood, Ever After e Rodgers & Hammerstein's Cinderella.

Cenerentola resterà sempre una delle fiabe più intramontabili e più gettonate da trasporre al cinema, in tv o quale che sia il mezzo prescelto. E negli ultimi giorni, i pianeti si sono allineati per regalarci non una, ma ben due reunion di film anni '90 ispirati alla celebre fiaba: Ever After (La leggenda di un amore: Cinderella) con Drew Barrymore e Rodgers & Hammerstein's Cinderella (Cinderella) con Brandy Norwood.

Una del '97 (Rodgers and Hammerstein's Cinderella) e l'altra del '98 (Ever After), le pellicole con Brandy Norwood (la la prima attrice afroamericana a interpretare il personaggio di Cenerentola, tra l'altro in un cast scelto seguendo il principio del color-blind casting) e Drew Barrymore (che viveva in un mondo non intriso di magia, ma all'insegna di Thomas Moore e Leonardo da Vinci, con quest'ultimo anche "fata madrina" della sua Cenerentola) hanno accompagnato una generazione intera, e ora sono pronte a far rivivere simili emozioni grazie alle reunion documentate anche da EW! e ET!.

Al Drew Barrymore Show non poteva non avere luogo la reunion di Ever After con la presentatrice, ovviamente, Melanie Lynskey e Megan Dodds le interpreti delle sorellastre Jacqueline e Marguerite.

ET!, invece, si è recato sul set di Descendants: The Rise of Red, nel quale Brandy Norwood e Paolo Montalban riprenderanno i ruoli di Cenerentola e del Principe Christopher da adulti.

Le varie iterazioni di Cenerentola sono state tantissime nel corso degli anni, ma queste due rientrano senz'altro tra le più indimenticabili... Non trovate?