Cenerentola, Billy Porter nuova Fata Madrina nel film con Camila Cabello

Cenerentola, Billy Porter è in trattative per intepretare la Fata Madrina in un nuovo adattamento musicale della famosa fiaba che sarà portata sul grande schermo grazie a Sony Pictures e a un'idea originale di James Corden, con protagonista Camila Cabello.

L'attore vincitore di un Emmy Billy Porter, ricordato dal grande pubblico per la serie tv Pose, sarebbe pronto per interpretare un'irriverente Fata Madrina che aiuta Cenerentola ad andare al ballo, al fianco della protagonista già annunciata Camila Cabello che dai palchi musicali si cimenterà in questo nuovo progetto cinematografico. Per quanto riguarda il cast, Sony non ha ancora rilasciato commenti sul possibile coinvolgimento di Billy Porter, ma secondo l'Hollywood Reporter, è sicuramente in trattative per il ruolo.

Billy Porter agli Oscar 2019 sul red carpet

Cinderella nasce da un'idea dello showman James Corden, che stavolta sarà anche produttore del film, e sarà scritta e diretta da Kay Cannon, vincitore di un Emmy per 30 Rock, serie tv satirica con Tina Fey, e autore dei film della saga di Pitch Perfect.

Il classico Cenerentola è arrivato sul grande schermo nel lontano 1950, grazie a Disney, per poi essere ripreso due volte con due remake usciti nel 1997, con Brandy e Whitney Houston, e nel 2015 con Lily James e Richard Madden. Questa nuova versione, però, risulterà differente dalle altre visto che sarà ispirata ai musical di Broadway.