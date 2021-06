Cena con delitto 2: Madelyne Cline nel cast del sequel

Nel cast di Cena con delitto 2 ci sarà anche Madelyn Cline, attrice che ha ottenuto la popolarità internazionale grazie alla serie Outer Banks su Netflix.

Il progetto riporterà sugli schermi il detective interpretato da Daniel Craig grazie all'accordo stretto dalla piattaforma di streaming che prevede la produzione del secondo e terzo capitolo della storia.

In Knives Out 2 ci saranno, oltre alla star Daniel Craig, anche Dave Bautista, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson ed Edward Norton. La produzione non ha svelato la parte affidata a Madelyn Cline.

Rian Johnson sarà nuovamente sceneggiatore e regista del film, oltre a esserne uno dei produttori in collaborazione con Ram Bergman.

Craig riprenderà il ruolo del detective Benoit Blanc, ma non si conoscono ancora i dettagli relativi al nuovo caso su cui dovrà indagare il protagonista.

Madelyn Cline collaborerà per la terza volta con Netflix dopo Outer Banks ed essere apparsa in Stranger Things. La giovane attrice ha recitato anche in Boy Erased e Vice Principals.