Cena con delitto 2: Kathryn Hahn entra nel cast

Kathryn Hahn è entrata a far parte del cast, in continua espansione, di Cena con delitto 2, l'atteso sequel che verrà diretto da Rian Johnson dopo aver stretto un accordo milionario con Netflix.

L'attrice è stata recentemente protagonista sul piccolo schermo con la serie WandaVision, in cui ha avuto la parte di Agatha.

Il sequel di Cena con delitto - Knives Out dovrebbe essere girato in estate in Grecia, con Rian Johnson impegnato nuovamente dietro la macchina da presa e come produttore.

I dettagli relativi secondo capitolo con protagonista Daniel Craig nel ruolo di un detective alle prese con complicate indagini, non sono stati condivisi online. Kathryn Hahn è solo il nome più recente delle star coinvolte nel progetto: negli ultimi giorni è stato annunciato il coinvolgimento di Edward Norton, Dave Bautista e Janelle Monae.

Attualmente la produzione non ha condiviso alcuna anticipazione riguardante i personaggi che gli attori interpreteranno nel film.

Cena con delitto - Knives Out ha avuto un incredibile successo ai botteghini di tutto il mondo: il film è costato solo 40 milioni di dollari ed è stato in grado di incassarne 311. Netflix ha quindi deciso di sostenere la produzione dei due sequel ideati da Rian Johnson con un investimento superiore ai 400 milioni di dollari.

L'unico dettaglio che il filmmaker ha per ora svelato è che, probabilmente, la storia dei nuovi film sarà ispirata a Dieci Piccoli Indiani di Agatha Christie e alla serie tv Agatha Christie - La serie infernale.