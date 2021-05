Cena con Delitto 2: Dave Bautista nel cast del sequel

L'attore Dave Bautista è entrato a far parte del cast di Cena con Delitto 2, l'atteso sequel prodotto per Netflix con star Daniel Craig.

Cena con Delitto 2 avrà tra i suoi protagonisti Dave Bautista che collaborerà quindi nuovamente con Netflix dopo Army of the Dead, il progetto diretto da Zack Snyder in arrivo in streaming. La star di Guardiani della Galassia, inoltre, lavorerà nuovamente con Daniel Craig dopo aver fatto parte del cast di Spectre, la quarta avventura di James Bond interpretata dall'attore britannico.

Army of the Dead: Dave Bautista in una nuova foto del film

Attualmente non sono stati diffusi i dettagli riguardanti sul personaggio affidato a Dave Bautista in Knives Out 2 e sulla trama del film le cui riprese dovrebbero svolgersi in Grecia la prossima estate.

Cena con delitto - Knives Out è stato uno dei successi degli ultimi anni ai box office: costato 40 milioni di dollari e in grado di incassarne 311. Netflix ha quindi deciso di sostenere la produzione dei due sequel ideati da Rian Johnson con un investimento superiore ai 400 milioni di dollari.

L'unico dettaglio che il filmmaker ha per ora svelato è che, probabilmente, la storia dei nuovi film sarà ispirata a Dieci Piccoli Indiani di Agatha Christie e dalla serie tv Agatha Christie - La serie infernale.