Celebrity Hunted 2: in streaming da oggi su Amazon Prime Video gli ultimi 3 episodi

Celebrity Hunted 2 torna in streaming da oggi su Amazon Prime Video con gli ultimi 3 episodi della nuova stagione. Chi tra i concorrenti sarà il più bravo o la più brava nel non farsi scovare dagli investigatori?

Celebrity Hunted 2: il cast della seconda stagione

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, in questa seconda stagione, ha per protagonisti, Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie e M¥SS KETA, Diletta Leotta, Achille Lauro e Boss Doms, celebrità in fuga per l'Italia nel tentativo di mantenere l'anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni, con limitate risorse economiche e un telefonino di prima generazione. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti e temuti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell'ordine e dai servizi segreti militari coordinati da Alfredo Mantici, Ex Capo del Dipartimento Analisi Strategica del Sisde. I 'cacciatori' potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la "caccia".

Come nella prima stagione, conclusasi con uno spettacolare inseguimento sul lago di Como, anche questa volta 48 ore prima dello scadere dell'ultimo giorno di fuga, solo i concorrenti ancora in gioco - ma non gli hunters - conosceranno la località del punto di estrazione, che potrà essere in qualsiasi parte d'Italia. Per aggiudicarsi la vittoria, i fuggitivi dovranno riuscire a raggiungere l'extraction point, senza essere catturati. In caso di vittoria, il montepremi sarà devoluto in beneficenza a un ente scelto dal/i vincitore/i.

I primi 3 episodi - in una stagione che ne conta in totale 6 - sono stati distribuiti da Amazon Prime Video lo scorso 18 giugno e sono disponibili in streaming per tutti gli abbonati alla piattaforma.

Tra alcuni momenti memorabili, come i travestimenti di Achille Lauro/Boss Doms ed Elodie/M¥SS KETA, ospiti vip, come Zucchero e Daniele Battaglia, e addirittura un inseguimento sulla neve, purtroppo la terza puntata ha visto già un primo concorrente eliminato: per chi intende guardare Celebrity Hunted 2 tutto d'un fiato si tratta di spoiler , chi non ha resistito alla curiosità nel corso della settimana sa già che si tratta di Vanessa Incontrada.

Dopo una spettacolare rincorsa sulla neve, la conduttrice è stata "catturata" nelle strade di Milano.