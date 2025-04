Gelo tra Belen e Cecilia Rodriguez: lite in famiglia e indizi social

Secondo le ultime indiscrezioni, le due sorelle avrebbero litigato in modo serio, i motivi dell'allontanamento non sono ancora chiari e sul web aumentano le speculazioni.

Da alcuni giorni si rincorrono insistenti rumors su una presunta lite tra Cecilia Rodriguez e sua sorella Belen. Le voci avrebbero cominciato a circolare alcune settimane fa, in concomitanza con le indiscrezioni su una crisi tra Belen e Ignazio Moser, marito di Cecilia. I due, infatti, avevano smesso di seguirsi sui social per poche ore, fatto che non era passato inosservato agli occhi dei fan più attenti.

Rumors di lite: tensioni in famiglia?

A dare ulteriore peso alle voci è stata un'indiscrezione di Nuovo Tv che raccontava come Belen Rodriguez "temesse che Ignazio Moser potesse tradire Cecilia", insinuazione che avrebbe generato tensioni all'interno della famiglia. Secondo Gabriele Parpiglia, le incomprensioni potrebbero essere legate anche a un episodio avvenuto alcune settimane fa.

Durante una serata in cui Andrea Damante, amico di Ignazio e Cecilia e futuro papà insieme a Elisa Visari, si esibiva come dj, Belen si sarebbe lasciata andare a un "ballo sexy" vicino alla consolle. Tale comportamento avrebbe fatto infuriare prima Elisa Visari e successivamente anche Ignazio e Cecilia, che si sarebbero schierati dalla parte della ragazza.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

A questo si aggiunge l'assenza di Cecilia e Ignazio al compleanno di Santiago, il figlio di Belen e Stefano De Martino, festeggiato il 9 aprile: un'assenza che i fan hanno notato osservando le immagini della festa, in cui i due sembravano non essere presenti. A rafforzare queste ipotesi ci ha pensato Deianira Marzano.

L' esperta di gossip, che in una sua storia Instagram ha dichiarato: "Hanno litigato e stavolta è rottura." Marzano ha anche aggiunto che "Cecilia è sempre stata carina e disponibile con Belen, e questi sono i risultati." Al momento, però, tutto resta confinato nel campo dei rumors: il clan Rodriguez non ha rilasciato commenti ufficiali e il silenzio dei diretti interessati non fa che alimentare le speculazioni.