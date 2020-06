Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in attesa del primo figlio?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero in attesa del primo figlio? La conferma sembra essere arrivata indirettamente da Francesco Moser, campione di ciclismo è padre di Ignazio, che al settimanale Di Più Tv ha raccontato di come la famiglia sia in attesa del quarto nipotino.

Mentre Belen Rodriguez è al centro del gossip per la crisi del suo rapporto con Stefano De Martino, i follower di Cecilia hanno notato che la sorella minore della showgirl argentina è leggermente ingrassata. La ragazza ha detto di aver messo su sette chili in questi due mesi in cui è rimasta a casa. Molti fan e follower hanno ipotizzato una possibile gravidanza, ma Cecilia e Ignazio non hanno aperto bocca.

Il settimanale Di Più Tv ne ha parlato con Francesco Moser, l'ex ciclista, oggi affermato agricoltore vinicolo, che ha detto raggiante "E dai, questo sarà il quarto che arriva", poi ha provato a fare retromarcia dicendo: "Però, mi raccomando, scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio". Come abbiamo detto Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non parlano ma allo stesso tempo non smentiscono, alimentando il gossip e spostando l'attenzione dei fan della famiglia Rodriguez su loro due.