Belen Rodriguez punzecchia Stefano De Martino: “Non ho spazio né pazienza per chi non usa il cuore”

Belen Rodriguez è tornata a parlare di Stefano De Martino e della loro crisi: mentre il presentatore di Made in Sud preferisce tacere, la showgirl argentina ha rilasciato un'intervista esclusiva a Chi ed ha scritto un lunghissimo post su Instagram sul suo attuale stato emotivo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martinosono ufficialmente in crisi, i due vivono separati da tempo, sia per motivi personali che professionali, il ballerino è a Napoli per presentare Made in Sud. Ospite per due settimane consecutive di Mara Venier, De Martino continua a tacere schivando tutte le domande insidiose, Belen invece ha rilasciato un'intervista esclusiva al settimane Chi dove ha detto: "Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa. Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore". Parole che sembrano rivolte a Stefano e forse destinate a rimanere senza risposta. Se il presentatore continua nella suo silenzio, Belen invece parla e nell'intervista spiega: "Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto 'scema' in fronte".

Belen Rodriguez ora è tutta concentrata sul figlio: "Santiago è il mio vero amore e per me, da mamma, è il figlio perfetto, quello che ho sempre sognato di avere. Magari se non fossi Belen avrei già tre figli, ma, un po' per il lavoro che faccio e un po' per le situazioni della vita, sono felicissima così".

La showgirl ha continuato a parlare sui social network, con un lungo post dal suo account di Instagram in cui si chiede: "Ognuno riceve quel che dà? Una frase che non mi hai mai lasciata indifferente, ma è così per davvero? Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto?" Il post prosegue con un elenco dei gesti apprezzati dall'argentina che ha ricevuto un gran numero di like e il conforto di Simona Ventura che le ha scritto: "Cara Belen, sei una bella persona e io ti voglio bene. Per questo mi riguarda, penso che se non fossi stata pronta ad accettare anche l'irriconoscenza, non avrei fatto del bene. Detto questo, il destino ti porterà tutto l'amore che meriti. Bisogna solo avere la pazienza di aspettare il momento giusto".