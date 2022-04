Isola dei famosi 2022, Cecilia Rodriguez dopo l’abbandono di Jeremias: “hai avuto le pal.e”

Cecilia Rodriguez ha commentato la decisione del fratello Jeremias di abbandonare l'Isola dei famosi 2022. L'argentina, nelle sue storie di Instagram, ha elogiato il coraggio de fratello spiegando anche perché a Jeremias non piacciono i reality, nonostante ne abbia fatti già tre.

La puntata di Pasquetta dell'Isola dei Famosi 2022 si è conclusa con il ritiro di Jeremias. Il naufrago, durante i suoi giorni di permanenza nel programma, non ha convinto il pubblico da casa e neanche gli opinionisti in studio che, in più di un'occasione, hanno sottolineato il suo atteggiamento, giudicato a volte sopra le righe. Ieri Jeremias ha spiegato che negli ultimi 3 anni ha provato a gestire la rabbia, un percorso, probabilmente, non ancora concluso.

Dopo aver perso al televoto contro la coppia formata da Estefanía Bernal e Roger Balduino, l'argentino, sbarcato a Playa Sgamada, ha deciso di ritirarsi, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity. Cecilia Rodriguez, che ieri sera aveva detto di non essere sicura su quale potesse essere la scelta migliore per il fratello, oggi ha decisamente cambiato idea ed ha applaudito Jeremias per aver avuto il coraggio di abbandonare. Nelle sue storie di Instagram, la sorella di Jeremias ha detto: "Il sole è uscito perché mio fratello ha preso una bellissima decisione. Si è vero è stato eliminato, però, come sapete, l'Isola dà a tutti i naufraghi un'altra possibilità ma lui si è rifiutato perché ha capito che non è il suo mondo, vi devo dire che sono fiera di questa decisione". Cecilia, come ha fatto altre volte, ha iniziato a tessere le lodi del fratello "Jere è una persona speciale e rara in questo mondo, tante volte la pensa in modo diverso da tutti. Sono fiera della sua decisione di mollare e tornare dalle persone che tanto gli mancavano, lui li dentro non si sentiva più a suo agio. Io ti devo dire che non devi dimostrare più niente a nessuno amore mio".

Cecilia poi è venuta in soccorso al fratello per un altro punto molto controverso, Jeremias, ha detto che non ama, i reality, anche se, come gli ha fatto notare Vladimir Luxuria, è conosciuto solo per questo. "Nella clip di ieri ho sentito mio fratello dire che non gli piacciono i reality - ha spiegato l'argentina - perché non gli piace la gente che c'è dietro, i litigi, la falsità. E non gli piace essere costretto a sporcare gli altri per stare 5 minuti in più davanti alle telecamere, come fanno gli altri. Bravo però, hai avuto due palle così, anche se lì c'era papà, hai fatto bene ad andartene, non devi avere l'approvazione di nessuno tantomeno del pubblico. Noi ti amiamo così come sei". Prima di staccare, Cecilia ha detto che potrebbe parlare per ore dell'Isola "sia delle tantissime cose che ci sono dietro che delle cose che ci sono davanti", ma questo discorso, forse, lo affronterà un'altra volta.