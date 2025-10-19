C’è Posta per Te: tre super ospiti per la nuova edizione del programma di Maria De Filippi

La nuova stagione di C'è Posta per Te è ufficialmente in arrivo! Le registrazioni del celebre people show condotto da Maria De Filippi sono già in corso negli studi Elios di Roma, e - secondo quanto riportato da SuperGuidaTV - possiamo già anticiparvi alcuni nomi degli ospiti che vedremo nelle prime puntate. Lo storico programma tornerà in onda su Canale 5 subito dopo la fine di Tu sì que vales, andando così a raccogliere il testimone del sabato sera Mediaset nella sfida degli ascolti.

Gli ospiti: due attori amatissimi e un conduttore di successo

Tre protagonisti del mondo dello spettacolo sono approdati negli studi per la registrazione di C'è Posta per Te 2026: Stefano De Martino, Raoul Bova e Can Yaman.

Stefano De Martino è un ballerino, conduttore e showman italiano nato nel 1989 a Torre Annunziata. Dopo il successo ad Amici di Maria De Filippi, ha costruito una carriera televisiva di successo, oggi è alla guida di Affari Tuoi, il programma di punta dell'access time di Rai 1.

Raoul Bova, attore romano classe 1971, è uno dei volti più amati del cinema e della TV italiana. Ex nuotatore, ha recitato in film e fiction di grande successo, come Buongiorno, mamma! su Canale 5 e Don Matteo su Rai 1.

Can Yaman, attore turco nato nel 1989 a Istanbul, è diventato popolare grazie a DayDreamer. Fascino, talento e disciplina lo hanno reso un'icona internazionale. Dal 1° dicembre 2025 sarà Sandokan, ecco cosa sappiamo della nuova fiction di Rai 1.

Stefano De Martino e Maria De Filippi

Le sorprese in studio

Le registrazioni hanno già regalato momenti di grande emozione sia per gli ospiti che per i protagonisti del people show. Can Yaman sarà al centro di una sorpresa dedicata a quattro ragazze che vivono con la loro nonna, in un momento toccante e pieno di affetto. Stefano De Martino invece prenderà parte a una storia intensa: una mamma, rimasta da poco vedova, ha chiesto l'aiuto della produzione per rendere felici i suoi figli con un gesto speciale.