C’è Posta per Te: tre super ospiti per la nuova edizione del programma di Maria De Filippi

La nuova stagione di C'è Posta per Te è ufficialmente in arrivo! Le registrazioni del celebre people show condotto da Maria De Filippi sono già in corso negli studi Elios di Roma, e - secondo quanto riportato da SuperGuidaTV - possiamo già anticiparvi alcuni nomi degli ospiti che vedremo nelle prime puntate. Lo storico programma tornerà in onda su Canale 5 subito dopo la fine di Tu sì que vales, andando così a raccogliere il testimone del sabato sera Mediaset nella sfida degli ascolti.
Gli ospiti: due attori amatissimi e un conduttore di successo
Tre protagonisti del mondo dello spettacolo sono approdati negli studi per la registrazione di C'è Posta per Te 2026: Stefano De Martino, Raoul Bova e Can Yaman.
Stefano De Martino è un ballerino, conduttore e showman italiano nato nel 1989 a Torre Annunziata. Dopo il successo ad Amici di Maria De Filippi, ha costruito una carriera televisiva di successo, oggi è alla guida di Affari Tuoi, il programma di punta dell'access time di Rai 1.
Raoul Bova, attore romano classe 1971, è uno dei volti più amati del cinema e della TV italiana. Ex nuotatore, ha recitato in film e fiction di grande successo, come Buongiorno, mamma! su Canale 5 e Don Matteo su Rai 1.
Can Yaman, attore turco nato nel 1989 a Istanbul, è diventato popolare grazie a DayDreamer. Fascino, talento e disciplina lo hanno reso un'icona internazionale. Dal 1° dicembre 2025 sarà Sandokan, ecco cosa sappiamo della nuova fiction di Rai 1.
Le sorprese in studio
Le registrazioni hanno già regalato momenti di grande emozione sia per gli ospiti che per i protagonisti del people show. Can Yaman sarà al centro di una sorpresa dedicata a quattro ragazze che vivono con la loro nonna, in un momento toccante e pieno di affetto. Stefano De Martino invece prenderà parte a una storia intensa: una mamma, rimasta da poco vedova, ha chiesto l'aiuto della produzione per rendere felici i suoi figli con un gesto speciale.