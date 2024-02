C'è posta per te, stasera su Canale 5: Anticipazioni, ospiti e storie puntata 3 febbraio

Stasera 3 febbraio 2024 su Canale 5 quarto appuntamento con le storie di C'è posta per te: ecco gli ospiti e le anticipazioni della serata

Stasera, 3 febbraio 2024, su Canale 5 va in onda in prima serata alle 21:30 C'è posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi è arrivato alla ventisettesima edizione. Anche stasera ci saranno storie commoventi, probabili ricongiungimenti familiari, tradimenti e tutto quello che la trasmissione riserva ai suoi spettatori. Ecco le anticipazioni sugli ospiti e le storie del nuovo appuntamento.

C'è posta per te del 3 febbraio

Dopo aver ospitato Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli. Stefano De Martino e Luca Argentero, questa settimana Maria De Filippi chiama in studio due attori: Michele Morrone e Raoul Bova.

Michele Morrone è diventato famoso in tutto il mondo grazie al ruolo di Massimo Torricelli, interpretato nella saga erotica 365, la produzione polacca è stata distribuita da Netflix diventando in poco tempo un fenomeno mondiale.

Dopo il 'debuttante' Michele Morrone, negli studi di Maria De Filippi arriva per la dodicesima volta Raoul Bova, che gli spettatori di Canale 5 hanno visto in queste settimane nella ficion I fantastici 5, dove l'attore interpretava Riccardo Bramanti, un allenatore di campioni paralimpici.

C'è Posta Per Te e quelle buste da voler aprire a tutti i costi

Le storie

Le anticipazioni del people show ci raccontano di una coppia. Lui è dietro la busta, la lettera è stata consegnata alla moglie dal postino del people show. "Gli ho detto di iscriversi su Facebook per trovare lavoro, lui è un muratore e pavimentista, è bravissimo ma non è vero che gli ho chiesto di cancellarsi dal social per gelosia. Lui chiedeva l'amicizia alle donne!", spiega lei a Maria De Filippi".

I postini di questa edizione

I postini del programma, che gireranno l'Italia in bicicletta per consegnare gli inviti al programma sono: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, ex corteggiatore di Uomini e Donne unitosi al cast del programma nella precedente edizione.

Dove vedere il People Show

C'è posta per te va in onda stasera su Canale 5 in prima serata alle 21:20 e live streaming su Mediaset Infinity. Le puntata precedenti sono disponibili su Witty TV, il portale multimediale fondato dalla società di produzione televisiva RTI Fascino PGT di Maria De Filippi.