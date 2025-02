C'è posta per te: la prima volta di Amadeus e Giovanna per raccontare la storia di Noemi e di sua nonna

Amadeus e Giovanna Civitillo sono stati ospiti per la prima volta a C'è posta per te, dove hanno partecipato alla commovente storia di Noemi e di sua nonna.

La puntata di C'è posta per te di sabato 8 febbraio ha visto un momento speciale: per la prima volta, come ospiti d'onore del programma, sono intervenuti Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo. I due hanno raccontato la toccante storia di Noemi e della sua nonna, un racconto di affetto, gratitudine e legami familiari.

La storia di Noemi

Noemi, rimasta orfana da giovane, è cresciuta sotto l'amore dei suoi nonni, in particolare della nonna, che le ha fatto da madre. Per esprimere la sua riconoscenza e dimostrare tutto l'affetto che prova nei loro confronti, Noemi ha deciso di scrivere al programma di Maria De Filippi. Nonostante il suo carattere riservato, ha scelto di aprire il suo cuore davanti a milioni di spettatori e far conoscere alla nonna gli idoli che tanto ama: Amadeus e Giovanna Civitillo.

"Sono qui perché ho deciso di aprire il mio cuore per te, a casa non ci riesco perché ho un carattere chiuso ed emotivo. Tu sei troppo importante per me, e se sono qui è perché finalmente riuscirò a dimostrartelo".

La sorpresa con Amadeus e Giovanna Civitillo

Amadeus e Giovanna Civitillo, visibilmente emozionati, hanno faticato a trattenere le lacrime dietro le quinte. La sorpresa per la nonna di Noemi è arrivata con l'ingresso della coppia. "Sono emozionata. Finalmente ho di nuovo la nonna accanto", ha detto Giovanna.

Amadeus, visibilmente commosso, ha aggiunto: "Ti chiami come mia mamma. È una storia bellissima, tua nipote è una ragazza speciale, ha un grande cuore, e c'è una cosa meravigliosa: non è solo la storia di qualcun altro, ma è un insegnamento per tutti noi. Ognuno di noi si riconosce in questa storia, che ci ricorda l'amore per i propri nonni. Si sa quanto siano importanti i nonni. I nonni ti lasciano qualcosa che rimane per sempre".

"Non si augura a nessuno di perdere una figlia e una mamma, voi l'avete vissuto e l'amore vi ha dato un sostegno incredibile. Vi ha tenuto vicine in un modo straordinario", ha concluso Amadeus, visibilmente commosso.

Tra le altre sorprese per la nonna, un assegno di cui la cifra è stata mantenuta segreta, insieme a un paio di babbucce, simbolo di un regalo speciale: "Tre giorni in un bellissimo hotel con una splendida SPA, dove la nonna potrà fare tutti i trattamenti che desidera per essere ancora più bella di quanto già non sia", ha dichiarato Amadeus.

Un momento carico di emozione, che ha toccato il cuore degli spettatori e reso ancora più speciale la puntata.