C'è Posta Per Te: ospiti, anticipazioni e storie dell'ultima puntata, sabato 15 marzo su Canale 5

Maria De Filippi si appresta a concludere una stagione trionfale di C'è Posta Per Te con la puntata in onda stasera su Canale 5. Oggi infatti andrà in onda il nono e ultimo appuntamento dell'edizione 2025.

Chi sono gli ospiti di sabato 15 marzo

Per salutare il pubblico, arriveranno degli ospiti molto amati dal pubblico. entrambi dal mondo della musica. Si tratta del trio de Il Volo e dell'eterno ragazzo Gianni Morandi.

C'è posta per te: Maria De Filippi durante lo show

Sia il trio che Morandi saranno protagonisti delle sorprese, dedicate a storie di persone che hanno vissuto momenti molto dolorosi.

Per nessuno di loro si tratta della prima volta nello studio di C'è Posta Per Te: per Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble infatti, si tratta della quarta volta, così come per Morandi. Mentre però Morandi manca nel programma dal 2021, l'ultima apparizione del trio risale all'anno passato.

Il successo del format

La locandina di C'è posta per te

Trasmessa per la prima volta nel 1999, C'è Posta Per Te entra nelle nostre case da più di vent'anni, e sempre con successo grazie alle sue storie commoventi. Sono le storie delle persone comuni, in cui il pubblico si identifica e riconosce: riconciliazioni, separazioni, relazioni conclude, vecchi amori ritrovati, famiglie difficili.

A contribuire alla forza delle storie, la conduttrice con la sua capacità di sviscerare le vicende e dar forma alle parole non dette. Attraverso le sue analisi e i suoi tentativi di mediazione, Maria De Filippi conduce lo spettatore al cuore delle storie, aiutando gli stessi protagonisti a riflettere su quanto avvenuto.

Il format è stato esportato in oltre 24 paesi, tra cui Spagna, Francia, Stati Uniti e Argentina, divenendo un vero e proprio fenomeno internazionale.

Quella attualmente in corso, è la ventottesima edizione.