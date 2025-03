C'è Posta Per Te: gli ospiti di sabato 8 marzo, le anticipazioni delle storie che vedremo stasera su Canale 5

Penultimo appuntamento con l'edizione 2025 di C'è Posta Per Te. Il people show condotto da Maria De Filippi torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con due ospiti molto amati, soprattutto dal pubblico femminile.

C'è Posta per Te, chi sono gli ospiti di stasera

Michele Morrone, attore divenuto famoso con la saga Netflix 365 giorni, è stato già ospite della De Filippi nell'edizione passata.

C'è posta per te: Maria De Filippi durante lo show

Stash invece, ha un lungo legame con Maria De Filippi, essendosi fatto conoscere dal pubblico proprio ad Amici. E la loro confidenza sarà evidente fin dalle battute iniziali. "Ciao bionda, come stai?" ha esclamto il cantante dei The Kolors appena entrato in studio. Maria De Filippi l'ha accolto con un complimento: "Come sei bello, stai benissimo". Famosa per non essere qualcuno che distribuisce buone parole a caso, la conduttirce ha fatto sorridere Stash: "Ragazzi, allora veramente sono dimagrito. Se lo dice lei, sono dimagrito veramente".

Entrambi, come consuetudine, saranno protagonisti del momento riservato alla sorpresa. Si tratta del "regalo" che un familiare decide di fare a qualcuno che sta attraversando, o ha vissuto, un momento particolarmente doloroso. È proprio con l'ospite che si apre sempre la puntata, mentre verso la fine arriva il secondo.

Le emozioni del programma

Da oltre 25 anni C'è Posta Per Te entra nelle case degli italiani con storie commoventi: riconciliazioni, seconde possibilità, perdoni e primi amori mai dimenticati. Le storie della gente comune in cui il pubblico può riconoscersi, emozionandosi insieme ai protagonisti, riflettendo e divertendosi con loro.

A contribuire alla forza delle storie, la conduttrice con la sua capacità di sviscerare le vicende e dar forma alle parole non dette.

Il successo di C'è Posta Per Te

La locandina di C'è posta per te

Sui nostri schermi dal 1999, C'è Posta Per Te è giunto alla 28esima edizione. Il format è stato esportato in oltre 24 paesi, tra cui Spagna, Francia, Stati Uniti e Argentina, divenendo un vero e proprio fenomeno internazionale.

L'edizione attualmente in corso si concluderà la prossima settimana, con la puntata di sabato 15 marzo 2025. Dalla settimana successiva invece, inizierà il serale di Amici.