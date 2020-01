C'è posta per te, John Travolta in trattative dopo il successo di Johnny Depp?

John Travolta tra i prossimi ospiti di C'è posta per te? A giudicare dalla boccata d'ossigeno che Johnny Depp e il people show hanno dato agli ascolti di Canale 5, lo scorso sabato, l'eventualità di un nuovo divo internazionale in trasmissione non è da escludere.

Soprattutto perchè, in una nota ufficiale rilasciata dalla Iervolino Entertainment, società italiana che ha portato avanti le trattative per la presenza di Depp, si legge che sono stati stretti accordi con John Travolta. Che sia proprio il programma di Maria De Filippi quello designato a ospitare l'interprete di cult indiscutibili come La febbre del sabato sera, Grease, Pulp Fiction? Certamente John Travolta è ormai quasi un habitué della TV italiana: non solo nel 2019 ha partecipato come ospite a Che tempo che fa, Amici e Sanremo Young, ma ha già attraversato una volta anche lo studio di C'è posta per te, nel 2005.

Johnny Depp a C'è posta per te: il generoso regalo ai due giovani fan

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi intanto ha festeggiato nel migliore dei modi il 20° compleanno: sabato scorso infatti, con la prima puntata, ha registrato un incredibile nuovo record di ascolti, con il 30.16% di share e 5 milioni 930mila telespettatori, incollati allo schermo per ammirare Johnny Depp, in attesa di commuoversi con le storie che il people show raccoglie ormai da due decenni.