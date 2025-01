C'è Posta per te stasera su Canale 5, anticipazioni e storie: De Martino e Berrettini ospiti del 18 gennaio

Il sabato sera di Canale 5 si riaccende con emozioni, sorprese e storie indimenticabili: torna C'è Posta per Te, lo storico people show che da 26 anni racconta le vicende più intime e toccanti della vita quotidiana. Condotta da Maria De Filippi, la ventottesima edizione promette ancora una volta di coinvolgere il pubblico con lacrime, sorrisi e ospiti di grande prestigio. Protagonisti della serata saranno due volti noti e amati che arricchiranno le storie narrate durante il programma.

Gli ospiti della seconda puntata

Matteo Berrettini , numero due del tennis italiano, è reduce da un'intensa stagione sportiva, culminata nella conquista della Coppa Davis insieme a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e altri campioni. Sebbene recentemente eliminato agli Australian Open dal giovane talento danese Holger Rune, Matteo sarà in studio per regalare momenti di grande emozione.

Stefano De Martino, ballerino e conduttore, torna a C'è Posta per Te come ospite speciale. L'artista, che sta registrando ascolti record con Affari tuoi su Rai 1, ha sempre sottolineato l'importanza di Maria De Filippi nella sua carriera. Il loro legame, tanto professionale quanto personale, si rinnova con questa nuova collaborazione. Maria, a sua volta, fu ospite di Stefano nello speciale Da Natale a Santo Stefano.

Matteo Berrettini e Maria De Filippi a C'è Posta per Te

Le storie che conquistano il cuore

Da oltre due decenni, C'è Posta per Te raccoglie storie di riconciliazione familiare, affetti perduti e sorprese inaspettate, portando sul piccolo schermo personaggi ordinari e straordinari. Tra i tanti volti celebri che hanno preso parte al programma figurano Sophia Loren, Julia Roberts, Richard Gere, Roberto Baggio, e persino Diego Armando Maradona, rendendo ogni edizione unica e imperdibile.

C'è posta per te: perché il format di Maria De Filippi è così amato

Un successo senza confini

Grazie ai suoi instancabili postini - Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo - il programma supera barriere geografiche e culturali, dimostrando che le emozioni non hanno confini. Dal 1999, l'idea originale di Maria De Filippi è stata esportata in oltre 24 paesi, tra cui Spagna, Francia, Stati Uniti e Argentina, consacrandosi come un fenomeno internazionale.