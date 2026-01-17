C'è posta per te 2026: ospiti e anticipazioni della seconda puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, alle 21:20, si rinnova l'appuntamento con C'è posta per te 2026, il people show che ormai da 25 anni Maria De Filippi porta nelle case del pubblico italiano. Che continua a premiarla con fedeltà e ottimi ascolti: la puntata d'esordio, una settimana fa, ha registrato 4.473.000 spettatori con uno share del 28,8%. Non scontato per un programma che esiste, sempre uguale a se stesso, da un quarto di secolo.

Gli ospiti e le anticipazioni di sabato 17 gennaio 2026

I BIG di Amici di Maria de Filippi 11

La seconda puntata di C'è posta per te vedrà la reunion di due famosissimi ex, una coppia nata proprio sotto gli occhi di Maria De Filippi, anni fa, ad Amici. Stiamo parlando di Stefano De Martino ed Emma Marrone, che saranno protagonisti di due storie diverse.

Un legame con la padrona di casa che si conferma fortissimo: per Emma infatti sarà la decima partecipazione al people show, per il conduttore di Affari Tuoi sarà la sesta.

Dalla loro partecipazione ad Amici, invece, sono passati ben 17 anni: era il 2009 quando, tra i banchi del talent targato Fascino, i due si sono conosciuti e innamorati, facendo sognare i fan per tre anni, fino al 2012, quando la relazione di lui con Belen Rodriguez avevo messo la parola fine a quella storia giovanile.

Oggi Emma Marrone e Stefano De Martino sono tornati a essere ottimi amici nella vita privata.

Quante saranno le puntate di C'è posta per te nel 2026?

C'è posta per te: Maria De Filippi durante lo show

Mediaset e la Fascino non hanno ancora reso noto il numero esatto di appuntamenti in prima serata dello storico people show condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, come nelle precedenti edizioni, difficilmente si scenderà sotto le nove puntate. Se venisse confermata la durata solita, C'è posta per te 2026 dovrebbe quindi concludersi sabato 14 marzo, ipotizzando una settimana di pausa per evitare lo scontro con la finalissima di Sanremo.

In onda ogni sabato in prima serata su Canale 5, lo show sarà disponibile anche in streaming: in contemporanea su Mediaset Infinity e Witty TV, on demand solo sulla piattaforma di proprietà della Fascino.