C'è posta per te 2019: puntata speciale in onda stasera su Canale5

C'è posta per te 2019 torna stasera su Canale5 alle 21.10 con una puntata speciale dedicata al meglio dell'edizione appena passata. Maria De Filippi festeggia così un risultato davvero clamoroso: ciascuna delle 9 puntate non è mai scesa sotto il 20% di share, con una media compresa tra i 4 e i 5 milioni di spettatori ogni settimana. La regina del sabato sera di Mediaset ha puntualmente battuto la concorrenza di Rai1.

Quest'anno più che mai, dunque, la puntata Il meglio di... C'è posta per te avrà un significato speciale: Maria De Filippi porterà il suo fedele pubblico a spasso tra i momenti più belli dell'intera stagione. Non solo le store più commoventi, ma anche gli ospiti attesissimi che nelle puntate del 2019 non sono certo mancati. Come la superospite della scorsa settimana, Julia Roberts. La diva americana è tornata, a distanza di 10 anni, nel salotto di Maria per fare una bella sorpresa a un uomo rimasto vedovo. Il momento è stato molto toccante non solo per il destinatario dell'inatteso regalo ma anche per la Roberts stessa, che non ha saputo trattenere le lacrime. Così come è capitato a Emma Marrone, che ha esaudito il desiderio di due bambini con la sindrome di Down, incontrandoli ed esibendosi insieme a loro. Ci sarà anche molto da ridere, però: per esempio riguardando l'ingresso in studio si Luciana Littizzetto, già memori del siparietto che l'attrice comica ha poi regalato in compagnia di Gabriel Garko, Francesco Monte, Gianluca Vacchi e Brando Bertrand, che si è presentato in studio mezzo nudo come nello spot che lo ha reso famoso.

Senza dimenticare il superospite della prima puntata, Ricky Martin, che avremo il piacere di rivedere molto presto al fianco di Maria De Filippi. A partire dal 30 marzo, infatti, tornerà ogni sabato sera su Canale5 l'appuntamento con il serale di Amici 18. Quest'anno il re del pop latino sarà il coach di una delle due squadre. E chissà che a Maria basti la sua presenza per assicurarsi la vittoria su Milly Carlucci che, nella stessa serata, tornerà su Rai1 con Ballando con le stelle.