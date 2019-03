C'è posta per te 2019: Brando Bertrand nudo e con il lato b in bella mostra in prima serata!

Marica Lancellotti

L'ottava puntata di C'è posta per te 2019 ha fatto bella mostra di Brando Bertrand e del suo famoso lato b nudo oltre a mettere in scena il finto matrimonio di Luciana Littizzetto. Tutto questo non in fascia protetta ma in prima serata su Canale5! Per espressa decisione di Maria De Filippi che sdogana, così, un altro tabù della televisione italiana.

Quattro matrimoni e un fondoschiena avremmo potuto chiamare la penultima puntata di stagione del people show di Mediaset, roba da far cadere dalla sedia i vertici RAI, sempre attentissimi a non mostrare troppi lembi di pelle prima delle 23:00, a rispettare la possibile presenza di bambini all'ascolto, a non offendere la pruderie di chicchessia (un esempio su mille: ricordate le censure a L'amica geniale?)... Tutti propositi spazzati via da un colpo d'asciugamano e dalla presenza di Brando Bertrand, il modello milanese diventato famoso grazie alla pubblicità di Idealista, e non per la gentilezza nell'offrire "un caffè? Una centrifuga? Un succhino?" ma per il suo lato b, che la "futura sposa" Luciana Littizzetto come mezza Italia dimostra di apprezzare parecchio.

Quando il tipo che ti piace pubblica una foto a petto nudo#cepostaperte pic.twitter.com/7DePqnBmtd — Il mio ex ragazzo è un bastardo (@Im_ImErUb) 10 marzo 2019

Per una sera la padrona di casa Maria De Filippi ha preferito lasciar perdere le lacrime, almeno in apertura di programma, per dar spazio a una gag con "Lucianina" alla ricerca di un marito. Dopo i "Maria sei più gnocca di prima" di rito, ecco finalmente i candidati alla mano della comica: l'imprenditore Gianluca Vacchi, Francesco Monte, il bel Gabriel Garko e lui, Brando Bertrand. Luciana Littizzetto si offre in siparietti più o meno divertenti con ciascuno di loro: se il fisico di Gabriel Garko parla da sé, la frecciatina irrinunciabile è a Francesco Monte in riferimento al canna-gate della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi ("Ti presento Maria detta marijuana").

Qualcosa ci dice che potremmo aver trovato il marito perfetto per @lucianinalitti... #CePostaPerTe pic.twitter.com/gABWs1Dy4O — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) 9 marzo 2019

Chi credeva che l'apice del trash sarebbe stato toccato dal "corteggiatore" Gianluca Vacchi, però, si sarà ricreduto al siparietto successivo: Brando Bertrand entra direttamente in studio coperto solo da un asciugamano. Luciana Littizzetto, da copione, non lo riconosce ed è un attimo prima che la De Filippi lo inviti a palesarsi con il suo lato più famoso, quello posteriore, completamente nudo. Ma come? Canale5 sdogana così la nudità in prima serata senza preavviso? Sì, e tra le battute a luci rosse della Littizzetto e i doppi sensi sul "succhino", Maria se la ride sotto i baffi già sicura del risultato: social network impazziti e ascolti alle stelle che spazzano via il rivale "per famiglie" sfoderato dalla RAI con I Soliti Ignoti di Amadeus. C'è posta per te ha conquistato infatti 5,5 milioni di spettatori e 29 punti di share, contro i 3,8 milioni di Rai1. Perchè vincere, molte volte, è proprio una questione di c..o.