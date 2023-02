C'è posta per te stasera su Canale 5: stasera senza ospiti, ecco perchè

Stasera su Canale 5 torna alle 21.40 C'è posta per te: il programma condotto da Maria De Filippi che proverà a sfidare la finale del Festival di Sanremo 2023. Ecco alcune anticipazioni di una puntata che si annuncia priva di ospiti ma ricca di storie accattivanti.

Nella puntata dell'11 febbraio, Maria De Filippi racconterà nuove storie, il romanzo popolare di C'è posta per te continua ad emozionare il pubblico, come dimostrano gli ottimi ascolti del programma. La scorsa settimana C'è posta per te ha interessato 4.472.000 spettatori pari al 28,96% di share.

Questa settimana non ci saranno ospiti, come ha rivelato il sito di Davide Maggio. Renato Zero, che aveva registrato la sua partecipazione settimane fa "non avrebbe gradito la messa in onda contro il Festival". Ecco quindi che la quinta puntata sarà montata in maniera diversa, senza la solita sorpresa con il Vip di turno.

Una puntata anomala quella di stasera, con Maria De Filippi che per la prima volta parte nettamente sfavorita nella guerra dell'Audtel, lei che da anni è la regina incontrastata del sabato sera.