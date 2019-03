C'è posta per te 2019: Julia Roberts superospite dell'ultima puntata stasera su Canale5!

Marica Lancellotti

C'è posta per te 2019 chiude in bellezza, in tutti i sensi possibili: Julia Roberts sarà la superospite della nona e ultima puntata, che andrà in onda stasera su Canale5 dalle 21:20. Maria De Filippi, dopo aver vinto gli ascolti di ogni sabato sera, dallo scorso 12 gennaio, con il suo storico people show, si prepara a concludere questa stagione con un colpo da vera maestra.

Se Ricky Martin, appena nominato coach del serale di Amici 2019, aveva inaugurato nel migliore dei modi il nuovo ciclo di puntate, a salutare il fedelissimo pubblico ci penserà l'ospite d'onore di stasera, la diva premio Oscar per Erin Brockovich, Julia Roberts. Non è la prima volta di "Pretty Woman" nel salotto della De Filippi, in realtà, perchè la Roberts era stata ospite di C'è posta per te già dieci anni fa. All'epoca si era commossa per la storia di una ragazza che aveva organizzato una sorpresa alla mamma malata. E voci di corridoio dicono che anche stasera Julia, in studio per fare una sorpresa ad alcuni fan, verserà calde lacrime.

#CePostaPerTe vi aspetta questa sera alle 21.10 su Canale 5 con l'ultima imperdibile puntata di questa stagione e con una grandissima sorpresa: JULIA ROBERTS! pic.twitter.com/sTNNKC4UR5 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) 16 marzo 2019

Si chiude così un'edizione trionfale per Maria De Filippi, che ha sempre battuto gli avversari di Rai1, portando a casa, mediamente, 25 punti di share a serata. Il merito? Delle scelte compiute da Maria e dal suo team in fatto di storie, ogni anno più commoventi e coinvolgenti, ma soprattutto in fatto di ospiti. Non solo il già ricordato Ricky Martin, ma anche Albano e Romina, Owen Wilson, Emma Marrone, Mario Balotelli, Pio e Amedeo, Giulia Michelini, fino alla spumeggiante Luciana Littizzetto durante la penultima puntata, invitata dalla De Filippi a "cercare marito" tra una rosa di candidati famosi: Gabriel Garko, Gianluca Vacchi, Francesco Monte e Brando Bertrand.

Non c'è tempo, però, per farsi prendere dalla nostalgia di C'è posta per te: tutto è pronto per i nuovi appuntamenti serali di Amici 18, che prenderanno il via sabato 30 marzo, giusto in tempo per riprendere la battaglia primaverile contro Ballando con le stelle di Milly Carlucci.