Amici 2019, Ricky Martin è il nuovo direttore artistico

Marica Lancellotti

Ricky Martin sarà direttore artistico di Amici 2019: colpaccio di Maria De Filippi che, dopo averlo avuto ospite a C'è posta per te nella prima puntata del 12 gennaio, può aggiungere il nome del re del pop latino a impreziosire la prossima edizione del suo talent.

Ricky Martin è stato annunciato durante la registrazione della puntata del 16 marzo ma farà il suo ingresso ufficiale nello show solo il prossimo 30 marzo, alla partenza del serale di Amici 18. Dopo aver vinto la sfida degli ascolti ogni sabato sera contro la RAI con il suo people show C'è posta per te, Maria De Filippi dimostra così di voler dare battaglia a colpi di share anche in primavera a Rai1, dove, nella stessa sera, prenderà il via l'edizione 2019 di Ballando con le stelle (di cui è stato oggi annunciato il cast completo dei 12 concorrenti) ancora condotto da Milly Carlucci. A Ricky Martin verrà affiancato anche un secondo coach, il cui nome verrà svelato la prossima settimana.

La squadra di Amici 2019 continua a prendere forma: il primo giudice annunciato è Loredana Bertè, e voci di corridoio danno Fabio Rovazzi molto vicino al talent di Canale5. Il primo, importante cambiamento rispetto all'anno passato è stato il ritorno di Giuliano Peparini alla direzione artistica, e potrebbe essere stato questo a spingere Luca Tommassini, che aveva lasciato X Factor per Amici, a non prendere parte all'edizione 2019 del serale di Amici.