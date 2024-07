C'è ancora domani vince il Premio Suso Cecchi D'Amico per la sceneggiatura, la premiazione il 21 luglio

Paola Cortellesi e i co-sceneggiatori Giulia Calenda e Furio Andreotti interverranno a Castiglioncello il 21 luglio per ritirare il Premio Suso Cecchi D'Amico per la sceneggiatura.

Torna il premio Suso Cecchi D'Amico per la sceneggiatura che quest'anno vede trionfare la rivelazione C'è ancora domani di Paola Cortellesi. In occasione del compleanno della Signora del Cinema italiano, Castiglioncello ospiterà la cerimonia di consegna del Premio Suso Cecchi D'Amico per la sceneggiatura, giunto alla XIII edizione. Appuntamento per il 21 luglio alle 21:30.

Il Premio viene assegnato all'autrice o all'autore della sceneggiatura di un film italiano prodotto dal 15 maggio 2023 al 15 maggio 2024, in cui riveste particolare rilievo una figura femminile. La Giuria della XIII edizione, composta da Oreste De Fornari, Massimo Ghirlanda (segretario), Stefania Ippoliti, Alessandra Levantesi, Susanna Nicchiarelli (Presidentessa), Andrea Pallaoro e Orlando Tirado ha assegnato il Premio Suso Cecchi d'Amico a Paola Cortellesi e ai co-sceneggiatori di C'è ancora domani Giulia Calenda e Furio Andreotti.

Paula Cortellesi al centro di un gruppo di donne

Un successo irresistibile

Approfondiamo il segreto del successo di C'è ancora domani, fiaba dal sapore neorealista ambientata nella Roma della seconda metà degli anni Quaranta, dove Delia riveste esclusivamente i ruoli di moglie e madre mentre il marito Ivano è il capofamiglia. Il fidanzamento della primogenita, con un ragazzo proveniente dal ceto borghese crea fermento in famiglia. Quando Delia riceve una misteriosa lettera, la donna è determinata a rovesciare i ruoli prestabiliti e riesce finalmente a immaginare un futuro migliore.

Il programma della premiazione di Domenica 21 Luglio 2024

Ore 21.30 Area concerti parco del Castello Pasquini Cerimonia di premiazione e proiezione del film vincitore

Il premio Suso Cecchi d'Amico è realizzato dallo scultore orafo Mimmo di Cesare. La proiezione è a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.