C'è ancora domani: la recensione entusiastica di Joyce Carol Oates suscita la reazione di Paola Cortellesi

Paola Cortellesi ha accolto con grande entusiasmo e felicità la recensione della scrittrice Joyce Carol Oates, una delle più importanti scrittrici e drammaturghe americane, che ha commentato con termini davvero entusiastici C'è ancora domani.

Oates ha elogiato l'opera prima dell'attrice e regista romana che ha subito ringraziato la scrittrice per le meravigliose parole dedicate al suo film, uno dei più grandi successi sul grande schermo degli ultimi anni nel cinema italiano.

Il messaggio di Oates

"C'è ancora domani è probabilmente il film più coinvolgente, dal punto di vista emotivo, pieno di suspence e al tempo stesso edificante, che si può vedere quest'anno. Con una trama così intricata, un'abile miscela di dramma familiare, dark comedy e narrazione imprevedibile, questo film in bianco e nero ambientato nella Roma del 1944 stupisce lo spettatore per la capacità, rara nei film, di ipnotizzarlo in ogni secondo, compresa l'immagine finale (il volto radioso e pieno di speranza di una giovane ragazza). Non riesco a pensare a nessun film americano paragonabile a C'è ancora domani: è unico". Con queste splendide parole, Joyce Carol Oates ha espresso il proprio pensiero positivo sul film.

Paola Cortellesi ha ringraziato con grande emozione:"Non riesco a crederci. Grazie per le tue parole. Le TUE parole! Sono profondamente onorata. E grata. E gioiosamente confusa" ha scritto la regista su X. Co-scritto, diretto e interpretato da Paola Cortellesi, C'è ancora domani ha vinto sei David di Donatello e il Nastro d'Argento come miglior film dell'anno.

Il film racconta la storia di Delia (Cortellesi), una donna romana degli anni '40 che lotta per emanciparsi e far sentire la propria voce in una società profondamente patriarcale, nella quale le donne spesso sono oppresse e costrette a ruoli tradizionali. Il film approfondisce le battaglie quotidiane di Delia e offre uno sguardo potente sulla forza della determinazione femminile in un contesto complicato.

Nel cast di C'è ancora domani anche Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli e Giorgio Colangeli.