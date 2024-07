C'è ancora domani di Paola Cortellesi vince il Globo d’oro come miglior film

Il palmares di C'è ancora domani si espande. Dopo aver conquistato 6 David di Donatello e 20 Nastri d'Argento, l'opera prima di Paola Cortellesi si è aggiudicata il Globo d'oro per il miglior film assegnato dai giornalisti della stampa estera accreditata in Italia.

Con 36 milioni di incassi raccolti in Italia, cifra record per un film diretto da una donna, C'è ancora domani si conferma non solo un trionfo italiano, ma anche un successo internazionale. Dopo aver conquistato il pubblico europeo, e in particolare quello francese dove il film ha superato i 650 mila spettatori, segnando il record per il miglior risultato per un film italiano da maggio 2011, la pellicola ambientata alla fine della Seconda Guerra Mondiale continua a essere vista e apprezzata in tutto il mondo.

Paola Cortellesi e Romana Maggiora Vergano in una scena

Un successo straordinario che, con il linguaggio della commedia, è riuscito ad affrontare temi di grande attualità come quello della violenza sulle donne, toccando le corde sensibili di un pubblico internazionale. Qui la nostra recensione di C'è ancora domani, uno dei film italiani più venduti di sempre che sarà distribuito in ben 124 paesi tra cui Cina, Hong Kong, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Croazia, Uk, Germania, Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Croazia, Scandinavia, Svezia, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Germania, Portogallo, Spagna e Regno Unito, Polonia, Giappone e tutto il Sud America.