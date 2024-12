C'è ancora domani, Paola Cortellesi: "Contro la violenza sulle donne serve l'educazione all'affetto a scuola"

Dopo il grande successo ottenuto al botteghino, C'è ancora domani ha conquistato il Biglietto d'Oro delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento per il secondo anno consecutivo, diventando il primo film a riuscire in tale impresa. Per celebrare tutto ciò, Paola Cortellesi ha esortato ancora una volta a prendere ogni precauzione necessaria a combattere la violenza sulle donne.

Fin dalla sua uscita nelle sale, C'è ancora domani è diventato un manifesto contro la violenza di genere, con immagini e battute salienti che compaiono nei cartelloni delle varie manifestazioni di protesta che si sono avvicendate in questi mesi.

La Cortellesi, impegnata nella Fondazione "Una Nessuna Centomila", ha sottolineato quindi l'importanza della denuncia, della protezione immediata per le vittime e di pene più severe per i colpevoli, nonché della prevenzione.

"Se non si fa educazione, non si fa esperienza, non se ne parla insieme, non si cresce insieme", ha dichiarato l'attrice e regista ai microfoni de La Stampa, dedicando idealmente il film a sua figlia e a tutte le nuove generazioni, affinché continuino la lotta per i propri diritti.

C'è ancora domani di Paola Cortellesi vince per la seconda volta il Biglietto D'oro

Nell'ultimo anno C'è ancora domani, campione d'incassi in Italia e all'estero, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui 6 David di Donatello. Per la Cortellesi, la più grande soddisfazione arriva dalle parole di una giovane spettatrice: "Si esce dal film con la voglia di fare la rivoluzione ed essere libere".

Nonostante l'enorme successo di pubblico e di critica, C'è ancora domani non andrà agli Oscar 2025; questo perché la pellicola era già stata proposta l'anno scorso, prima che ottenesse tutti i riconoscimenti successivi, e la domanda non può essere ripresentata per due volte. L'Italia ha scelto Vermiglio come rappresentante ai prossimi Academy Award.