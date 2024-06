La CBS ha acquistato i diritti di un'amatissima serie Rai: ecco cosa è trapelato

Secondo le ultime indiscrezioni la CBS, l'emittente statunitense controllata da Paramount Global, avrebbe acquistato i diritti della serie televisiva Tutti pazzi per amore. La notizia è stata diffusa da Cinguetterai, un profilo Twitter sempre ben informato sulle vicende che coinvolgono l'azienda di Viale Mazzini.

Il possibile remake della serie di Ivan Cotroneo

"La CBS ha acquistato i diritti di Tutti Pazzi Per Amore, l'innovativa fiction di Rai 1 che ci manca come l'aria", si legge nella caption dell'account Twitter. La serie, andata in onda dal dicembre 2008 al gennaio 2012, è stata prodotta da Rai Fiction e Publispei. In questo periodo sono state messe in onda tre stagioni, per un totale di settantotto episodi, ventisei per ciascuna stagione.

La serie, creata da Ivan Cotroneo, è una commedia romantica, musicale e sentimentale che racconta la lunga e tormentata storia d'amore tra i protagonisti. La fiction inizia con Paolo Giorgi (interpretato da Emilio Solfrizzi), un padre single, e Laura Del Fiore (Stefania Rocca nella prima stagione e Antonia Liskova nelle stagioni successive), una madre single. I due si innamorano senza sapere di essere vicini di casa.

Nella seconda stagione, Tutti pazzi per amore ha subito un recasting per il personaggio di Laura a causa della gravidanza di Stefania Rocca. Antonia Liskova ha preso il suo posto. Neri Marcorè, per impegni di lavoro, ha lasciato la serie, ma il suo personaggio Michele riappare in forma di angelo dopo la sua morte nel primo episodio. Alessio Boni entra nel cast e prende i panni di Adriano, fratello di Michele. Ogni episodio è arricchito da momenti musicali che vedono i personaggi esibirsi in canzoni italiane famose, contribuendo a creare un'atmosfera unica e coinvolgente.

Stefania Rocca e Emilio Solfrizzi in una scena della prima stagione della serie

Lo scorso anno la Fox ha acquistato i diritti per il remake di Doc - Nelle tue mani, la serie italiana con Luca Argentero. La versione targata stelle e strisce, ancora in fase di produzione, avrà come protagonista Amy Elias, capo della medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis a cui una lesione cerebrale ha cancellato gli ultimi otto anni della sua vita. Molly Parker (Lost in Space), sarà la star della serie.