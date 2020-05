Cattivissimo Me: Steve Carell è di nuovo Gru e dà consigli per affrontare l'emergenza Coronavirus (VIDEO)

Gru, il protagonista di Cattivissimo Me, è al centro di un nuovo video realizzato per l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Gru, il protagonista di Cattivissimo Me, è il protagonista di un nuovo video realizzato per l'Organizzazione Mondiale della Sanità in cui vengono dati nuovi consigli per rimanere al sicuro e in salute durante l'emergenza Coronavirus.

Nel divertente filmato si mostra il personaggio doppiato da Steve Carell mantenere le distanze, affrontare l'isolamento con videochiamate e nuove attività, senza dimenticare la reazione die Minions.

Tedros Adhanom, Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato: "In questo periodo complicato dobbiamo trovare tutti i modi possibili per offrire speranza alle persone mentre condividiamo consigli che possano aiutare a proteggere la nostra salute. Siamo entusiasti nel lavorare con Illumination e Steve Carell, e i gioiosi Minions e Gru per promuovere l'importanza del distanziamento sociale, mantenersi attivi e in contatto con gli altri, ed essere gentili e in grado di provare compassione per sconfiggere il COVID-19".

Chris Meledandri, amministratore delegato di Illumination che produce il franchise di Cattivissimo me, ha dichiarato: "La narrazione è uno strumento potente per accelerare un cambiamento sociale positivo nel mondo. Si tratta di un onore collaborare con l'OMS e la Fondazione delle Nazioni Unite per ricordare alle persone intorno al mondo di proteggere se stessi, a vicenda e le nostre comunità durante questa pandemia. Apprezzo inoltre Participant per aver aiutato a organizzare la collaborazione e i miei partner di Comcast/NBCU per aver aiutato ad amplificare questo messaggio importante".