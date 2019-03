Cattivissimo Me, su Netflix in streaming da oggi!

Il catalogo di Netflix a marzo si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Cattivissimo Me, la pellicola d'animazione prodotta da Universal Pictures e Illumination Entertainment che vede protagonista l'ombroso Gru.

In un delizioso quartiere fuori città, tra rose e staccionate bianche, abita in una casa nera, su un prato desolato, il malvagio e oscuro super criminale Gru, intento a progettare, con l'aiuto di un piccolo esercito di schiavi, i Minion, il più grande colpo della storia del mondo: rubare la Luna! Armato di un arsenale di razzi che restringono o congelano le cose e di veicoli in grado di combattere via terra e via aria, Gru travolge e conquista tutto ciò che trova sulla sua strada. Ma tutto questo cambia il giorno in cui s'imbatte nella forte determinazione delle sue vicine, tre adorabili ragazzine orfane - Margo, Edith e Agnes - che gli daranno filo da torcere e che vedranno in lui qualcosa che nessun altro aveva mai visto prima: un potenziale papà!

Il lungometraggio diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud, già disponibile su Netflix, è stato un successo ai box office di tutto il mondo, superando il mezzo miliardo di dollari e dando il via a una saga che ha appassionato tantissimi fan, giovani e non. Anche per la critica Cattivissimo me è stato un successo, sul portale RottenTomatoes ha totalizzato l'81% di recensioni positive e nella stagione dei premi ha ottenuto la nomination per il Miglior Film d'Animazione ai Golden Globes 2011. I registi hanno inventato, per il film, una vera e propria lingua da far utilizzare ai Minions: ogni parola che viene detta dai piccoli personaggi, infatti, ha una sua traduzione reale. Proprio per questo sono stati proprio Coffin e Renaud a doppiare tutti i piccoli buffi personaggi, ecco spiegato quindi il loro accento simil-francese.

Cattivissimo me è solo una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix che questo mese ha messo a disposizione degli utenti tante saghe memorabili e cult anni '80.