Cattivissimo Me 2, stasera su Italia1 il secondo capitolo della saga dei Minions

Un appuntamento per tutta la famiglia stasera su Italia 1 alle 21:20: è Cattivissimo me 2, secondo capitolo della saga che vede protagonisti Gru e i Minions, diretto ancora una volta da Pierre Coffin e Chris Renaud nel 2013.

Cattivissimo me 2: i Minion impegnati in una partita di golf casalinga

Ora che il sempre attivissimo Gru si è lasciato alle spalle una vita di super crimini - alla fine di Cattivissimo me - per crescere Margo, Edith e Agnes, insieme al Professor Nefario e ai Minions ha a disposizione parecchio tempo libero. Ma proprio quando sta cominciando ad adattarsi al suo ruolo di padre di famiglia di periferia, un'organizzazione ultra segreta impegnata a combattere il male viene a bussare alla sua porta. Ora sta a Gru e alla sua nuova partner, Lucy Wilde, scoprire il responsabile di un crimine spettacolare e offrirlo alla giustizia. Dopotutto ci vuole l'ex più cattivo del mondo per catturare colui che aspira a prendere il suo posto.

Cattivissimo me 2: una delle prime immagini ufficiali del film

Cattivissimo me 2, arrivato a 3 anni di distanza dal sorprendente Cattivissimo Me, e seguito nel 2017 dal terzo capitolo, non è stato solo un successo di incassi, con i suoi oltre 970 milioni di dollari guadagnati in giro per il mondo: il film nel 2014 ha ricevuto due candidature ai Premi Oscar, una per il miglior film d'animazione e una per la miglior canzone, Happy.