Cats, Judi Dench: "Non ho ancora visto il film, solo una foto"

Il premio Oscar Judi Dench ha rivelato in una recente intervista di non aver ancora visto il film Cats e di non aver seguito le polemiche.

Il premio Oscar Judi Dench ha rivelato di non aver avuto ancora occasione di vedere Cats, il disastroso adattamento del popolare musical rivelatosi un flop ai box office e accolto in modo negativo dalla critica.

L'attrice ha rivelato il curioso dettaglio durante un'intervista rilasciata a BBC Radio 4 in cui ha avuto modo di parlare del suo coinvolgimento nel progetto.

Judi Dench nel film ha interpretato la parte di Old Deuteronomy e ha ammesso che del progetto diretto dal regista Tom Hooper ha visto solo una foto che la ritraeva nel ruolo.

L'attrice ha poi spiegato: "No, non ho visto Cats. Non ho letto nulla dell'accoglienza che ha ricevuto e non ho visto niente, tranne una foto di me stessa".

Judi ha poi aggiunto che non si attendeva di avere la parte di un "meraviglioso gatto da show", ma piuttosto di essere un po' simile a un felino che ha fatto parte della sua famiglia: "Un tempo ho avuto un gatto che era chiamato Carpet (Tappeto). Ho pensato che stessi interpretando un gatto davvero rovinato dal tempo e rognoso che non aveva molto pelo... Non mi ero resa conto dell'aspetto che avrei avuto".

Cats, costato circa 95 milioni di dollari e con un elevato budget per la promozione e il marketing, ha incassato negli Stati Uniti solo 27.1 milioni e a livello internazionale si è fermato a quota 47.2 milioni, arrivando a un totale di 74, cifra che non ha permesso alla produzione di rientrare nelle spese sostenute.

Cats, la recensione: il celebre musical teatrale diventa un delirio digitale senza capo né coda