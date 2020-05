Cats, Judi Dench: "Il mio look? Come se avessi cinque volpi che si accoppiano sulla schiena"

Judi Dench ha detto la sua sul musical Cats, portato sul grande schermo da Tom Hooper, affermando con una colorita metafora che il suo look non le piace per niente.

La star Judi Dench non ha ancora visto il film Cats di Tom Hooper, dove interpreta il vecchio gatto Old Deuteronomy, ma ha rivelato che il suo aspetto visto dalle foto diffuse online non le piaceva per niente, paragonando il suo personaggio a un gatto malandato e rognoso.

Cats: Judi Dench in una scena del film

L'adattamento cinematografico del capolavoro di Broadway di Andrew Lloyd Weber è stato ampiamente criticato, tanto che la stessa Judi Dench si è anche aggiudicata la prima candidatura ai Razzie Awards della sua carriera. In una recente intervista a British Vogue, l'attrice ha svelato cosa pensa veramente del suo aspetto nel film: "Sembravo un vecchio gatto malandato e rognoso. E la pelliccia che mi hanno fatto indossare, sembrava di avere cinque volpi che si accoppiano sulla schiena"!"

In effetti, la scelta dell'abbigliamento dei personaggi in Cats è stata ampiamente derisa come una delle scelte creative più sconcertanti di questo progetto, ma durante le riprese Judi Dench ha ammesso di non essere a conoscenza del suo vero aspetto, visto che l'intera pellicola è stata girata su green screen.

Cats, il trailer è travolto dalle critiche: "L'aspetto dei protagonisti è terrificante e folle"

Universal ha rilasciato Cats durante le vacanze di Natale negli USA, mentre in Italia è arrivato il 20 febbraio 2020, ed è stato uno dei film accolti con le peggiori recensioni dell'ultimo anno, con ripercussioni notevoli al botteghino, nonostante un cast stellare composto, tra gli altri, da James Corden, Taylor Swift, Idris Elba e Jennifer Hudson.