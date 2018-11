Cats, il famoso musical di Andrew Lloyd Webber, diventerà un film e nel cast del progetto ci sarà anche l'attrice Rebel Wilson.

Il ruolo che è stato affidato alla star di Pitch Perfect è quello di Jennyanydots, una gatta soriana che addestra topi e blatte in cantina. Il personaggio viene descritto come molto pigro e bravissimo in cucina.

Nel cast del progetto affidato al regista Tom Hooper ci sono già Jennifer Hudson nella parte dell'emarginata Grizabella, Ian McKellen che sarà Gus (Asparagus) che ha trascorso tutta la sua vita nei teatri, Judi Dench con il ruolo del leader dei Jellicle Cats Deuterenomy, Idris Elba che interpreterà Macavity, e i ballerini del Royal Ballet Steven McRae e Francesca Hayward nei panni di Skimbleshanks e Victoria.

Tra gli interpreti, con ruoli ancora da svelare, ci sono anche Taylor Swift e James Corden.

Lo show ha debuttato nel 1981 ed è uno degli show di maggior successo nella storia del teatro londinese e americano.

Il musical si basa sul libro di T.S. Eliot intitolato Il libro dei gatti tuttofare e racconta le storie dei gatti che vivono nel quartiere di Jellicle. Gli animali si ritrovano in occasione di una ricorrenza che permetterà a uno di loro di venir scelto per entrare nel paradiso dei Jellicle Cats, chiamato Heaviside Layer. Durante l'evento arriveranno a sorpresa Grizabella, una gatta un tempo bellissima e ora abbandonata e disperata, e il malvagio Macavity.