Catherine Zeta-Jones protagonista di Kill Jackie, adattamento televisivo del thriller The Price You Pay

La vincitrice di Oscar, Catherine Zeta-Jones, sarà la protagonista della serie basata sul libro The Price You Pay di Aidan Truhen.

La vincitrice di Oscar, BAFTA e Tony Award, Catherine Zeta-Jones, ha firmato per un nuovo, attesissimo progetto televisivo: l'adattamento del "gonzo thriller" The Price You Pay di Aidan Truhen.

Questo ruolo segna il ritorno televisivo di Zeta-Jones, che ha conquistato un Oscar per la sua interpretazione in Chicago. Di recente, l'attrice ha recitato nella serie National Treasure: Edge of History per Disney+ e ha interpretato la madre di Mercoledì Addams nel successo Netflix Wednesday. Sebbene non reciti in un film da quasi dieci anni, sarà protagonista del prossimo The Gallerist, diretto da Cathy Yan.

Trama e dettagli della serie

The Terminal: Catherine Zeta-Jones in una foto

Zeta-Jones sarà protagonista e produttrice esecutiva di Kill Jackie, una serie in cui il personaggio principale del romanzo originale, un uomo chiamato Jack, è stato adattato in una donna. Lo show, destinato a Prime Video, è prodotto da Fremantle e Steel Springs Pictures.

In Kill Jackie, Zeta-Jones interpreta Jackie Price, una donna che ha vissuto una vita di lusso per vent'anni, viaggiando per il mondo, vendendo opere d'arte grazie a sofisticate scappatoie fiscali e, soprattutto, cercando di rimanere anonima dopo aver sfuggito un pericoloso passato da spacciatrice internazionale di cocaina. Ma quando la sua esistenza inizia a diventare monotona, la sua vita prende una drammatica svolta quando scopre che una squadra di sicari è stata ingaggiata per ucciderla. Le riprese della serie si svolgeranno a Bilbao, Lisbona, Londra e Swansea.

Kill Jackie è stato scritto da Tom Butterworth, sceneggiatore di Gangs of London, e Conor Keane, e diretto da Damon Thomas, noto per Killing Eve.

Side Effects: Catherine Zeta-Jones in una scena del film

Il romanzo di Truhen, pubblicato nel 2018, è scritto sotto lo pseudonimo di Nick Harkaway. Ci sono voluti diversi anni prima che Harkaway rivelasse di essere l'autore dietro il nome di Aidan Truhen, un anagramma del personaggio Diana Hunter di un altro dei suoi romanzi.

Butterworth ha descritto il libro come un "gonzo thriller", aggiungendo che l'obiettivo è "trasformare ed espandere il suo mondo in qualcosa di altrettanto divertente, oscuro, folle e unico. O morire provandoci."