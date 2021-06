Catfish: la nuova stagione al via stasera su MTV in prima visione

Nev Schulman e Kamie Crawford tornano stasera su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW) alle 22:50 con la nuova stagione di Catfish, la serie che racconta le verità e le bugie delle relazioni nate online.

Se da un lato i social network e i siti di incontri permettono di conoscere tante nuove persone, dall'altro sono un'arma a doppio taglio, perché ci si può imbattere in qualcuno che non è chi e come dice di essere. Catfish: false identità è il format a metà strada tra documentario e reality che si occupa proprio di confermare o smascherare chi si trova dall'altra parte dello schermo.

La serie si ispira all'omonimo film di Henry Joost e Ariel Schulman del 2010. Nev Schulman, protagonista anche del film, diventa produttore e conduttore della serie e inizia a seguire i casi di coloro che temono di essere vittime di un tentativo di catfish, termine dal significato ormai noto, con cui si indica una persona che finge di essere qualcun altro nascondendosi dietro una falsa identità creata in rete.

Durante il lungo anno di quarantena, con tanto tempo libero a disposizione e con la mancanza di interazioni sociali in tutto il mondo, le persone hanno cercato contatti online, sia per amore, amicizia o altro. Ma non sempre le cose hanno avuto un lieto fine...

In ogni episodio le persone in difficoltà contattano Nev e la co-conduttrice Kamie che indagano sul presunto "catfish" e organizzano un incontro rivelatore tra le due parti.

Inoltre, in occasione del mese del pride su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW) dal lunedì al venerdì vanno in onda due strisce quotidiane di Catfish - Speciale Pride, al mattino e al pomeriggio, con episodi legati alla comunità LGBTQI+.