Caterina la Grande: la serie tv con Helen Mirren in onda stasera e domani su TV8

Arriva per la prima volta in chiaro, stasera e domani su TV8, alle 21:30, Caterina la Grande, la serie Sky Original e HBO (di nuovo insieme dopo il successo mondiale di Chernobyl) che vede protagonista il premio Oscar Helen Mirren.

Caterina II è stata l'imperatrice più longeva nella storia della Russia, una sovrana potente capace di espandere come mai prima di allora i confini dell'impero, e qui ha il volto e la magnificenza di Helen Mirren, ancora una volta alle prese con l'interpretazione di una sovrana dopo quella di Elisabetta II in The Queen.

Scritta da Nigel Williams, che aveva già lavorato con Helen Mirren nella mini-serie Elizabeth I (premiata tra il 2006 e il 2007 con 9 Emmy e 3 Golden Globe), Caterina la Grande è diretta dal pluripremiato regista Philip Martin (The Crown) e prende le mosse nel 1762, dopo il colpo di stato che depose Pietro III e portò al potere sua moglie Caterina, vista da molti come illegittima (essendo di origini tedesche) e non qualificata a ricoprire questo importante ruolo.

Per questo dovrà affrontare numerose sfide per mantenere il potere e governare il suo paese adottivo, nonostante le pressioni del Ministro Panin (Rory Kinnear) che lavora dietro le quinte per mettere sul trono il principe Paolo (Joseph Quinn), figlio di Caterina e Pietro.