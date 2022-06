Cate Blanchett e Terrence Malick di nuovo insieme per la VR Experience Evolver, svelato il trailer

Cate Blanchett e Terrence Malick hanno collaborato all'esperienza immersiva in VR Evolver, di cui è stato presentato il suggestivo trailer.

Nuova collaborazione per Cate Blanchett e il regista Terrence Malick: i due hanno unito di nuovo le forze per realizzare Evolver, esperienza VR interattiva e trascendentale che verrà presentata in anteprima al Tribeca Film Festival. Variety ne ha svelato il trailer.

Prodotta dal collettivo di artisti Marshmallow Laser Feast nel Regno Unito, Atlas V in Francia e Pressman Film neegli USA, Evolver è un'esperienza pionieristica che condurrà lo spettatore nel paesaggio del corpo, seguendo il flusso dell'ossigeno attraverso un ramificato ecosistema che conduce a una singola cellula. Diretta da Marshmallow Laser Feast, l'esperienza è stata concepita per essere replicata e dimensionata in festival e musei di tutto il mondo con l'obiettivo di ospitare fino a 100 persone contemporaneamente.

Il produttore veterano Edward R. Pressman è produttore esecutivo con il suo amico di lunga data Terrence Malick, Cate Blanchett, Coco Francini e Andrew Upton attraverso il loro marchio Dirty Films.

Evolver presenta una colonna sonora originale composta da Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead e compositore di colonne sonore quali Il petroliere e Il potere del cane, ma contiene anche brani di Meredith Monk, Jóhann Jóhannsson e Howard Skempton oltre al contributo del DJ e produttore Jon Hopkins. Ogni aspetto del progetto è supportato da dati medici e scansioni del corpo umano reale, in associazione con partner scientifici come Nicole Shanahan, presidente di Bia-Echo e Fraunhofer MEVIS.

"Dare voce a Evolver non è stato tanto costruire un personaggio quanto creare un'atmosfera o uno stato d'animo", ha detto Cate Blanchett a Variety. "Lavorando con Marshmallow Laser Feast, ho risposto non solo alle immagini accattivanti, ma anche alla poesia risonante del testo di Daisy Lafarge".