Cate Blanchett nel cast di Rumors, il nuovo film di Guy Maddin

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Cate Blanchett farà parte del cast di Rumors, il nuovo film indipendente diretto da Guy Maddin. Maddin ha firmato un accordo provvisorio con la SAG-AFTRA, che consente alla celebre attrice di partecipare al progetto senza violare le restrizioni dello sciopero.

Blanchett, reduce da uno dei migliori film della sua carriera, TAR, parteciperà al film indie del regista canadese noto per La canzone più triste del mondo. Rumors è scritto e diretto da Maddin insieme ai collaboratori di lunga data Evan Johnson e Galen Johnson. Il trio ritorna insieme dopo aver lavorato al noir The Green Fog, un lungometraggio sperimentale che passava al setaccio gli spettacoli televisivi prodotti a San Francisco seguendo la struttura di La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock.

Cate Blanchett e Franz Rogowski nel nuovo film di Gaspar Noé girato in Italia?

Rumors

La produzione di Rumors inizierà il 9 ottobre. Non ci sono ancora altri dettagli sul film, visto che, al momento, è nelle prime fasi di sviluppo. Rumors, una coproduzione tra Canada e Germania, è prodotto da Buffalo Gal Pictures, Walking Down Broadway Ltd. e Thin Stuff Productions, mentre Elevation Pictures distribuirà la pellicola in Canada. Il film è stato finanziato in Canada da Telefilm Canada e Manitoba Film & Music.