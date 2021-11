Cate Blanchett e Ben Stiller star del film tratto dalla serie The Champions

Ben Stiller sarà il regista di un film ispirato alla serie britannica The Champions, progetto che avrà come star Cate Blanchett, coinvolta anche come produttrice.

Lo show originale britannico di Dennis Spooner era andato in onda negli anni '60.

L'adattamento per il grande schermo di The Champions racconterà la storia di tre agenti delle Nazioni Unite che hanno un incidente aereo mentre sorvolonano l'Himalaya e vengono salvati da un'antica civiltà che vive in segreto nel Tibet, ricevendo inoltre delle capacità mentali e fisiche incredibili. Quando gli agenti tornano nella loro nazione utilizzano questi superpoteri per diventare dei "Campioni" e far rispettare la Legge, l'Ordine e la Giustizia.

Ben Stiller e Cate Blanchett saranno due dei protagonisti. L'attrice ha dichiarato: "Champions è una gemma da tempo dimenticata che entusiasmerà una nuova generazione nello stesso modo strano e magnifico con cui la serie originale ha conquistato noi. Da tempo volevo lavorare con Ben, il regista e l'attore: è uno dei registi più impegnati e versatili che sta lavorando in questo periodo. Chiunque possa realizzare Zoolander ed Escape at Dannemora è una forza creativa". Stiller ha aggiunto con un pizzico di ironia: "Sono un immenso fan di Cate da molto tempo. Spero che questo progetto aiuterà le persone a considerarla in modo serio come attrice".

L'attrice prossimamente sarà una delle protagoniste di Borderlands, Tar, Nightmare Alley e Don't Look Up. Stiller è invece impegnato nella produzione della serie Severance, del film Bag Man e London.