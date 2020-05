Cate Blanchett nel cast di Armaggedon Times e Don't Look Up

Cate Blanchett è entrata a far parte del cast di due nuovi film: Armageddon Times, diretto da James Gray, e Don't Look Up, di Adam McKay.

La star, alcuni giorni fa, era inoltre stata indicata come una delle possibili protagoniste di Borderlands, l'adattamento del popolare videogioco che verrà diretto dal regista Eli Roth.

Il primo dei due progetti che avranno come star Cate Blanchett, Armaggedon Times, sarà scritto e diretto da James Gray, mentre la produzione è stata affidata a RT Features che si era già occupata di Ad Astra.

La storia si basa sull'esperienza del filmmaker negli anni in cui era uno studente presso la Kew-Forest School nel Queens. Fred Trump era il preside della scuola privata e Donald Trump era uno degli alunni.

Don't Look Up, prodotto per Netflix, avrà invece come star Jennifer Lawrence e racconterà la storia di due persone, esperte in astronomia, che cercano di avvisare l'umanità dell'arrivo di un asteroide che potrebbe distruggere il pianeta Terra. Adam McKay è sceneggiatore e regista del film.