Catch-22, i nuovi episodi della serie di George Clooney stasera su Sky Atlantic!

Continua ogni martedì su Sky Catch-22, la serie originale Sky diretta e prodotta dal Premio Oscar® George Clooney. Gli episodi 3 e 4 andranno in onda in prima TV esclusiva stasera su Sky Atlantic alle 21.15, anche su Sky Cinema Uno, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. La serie è disponibile anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.

Nei due nuovi episodi continuano i tentativi di John Yossarian (Christopher Abbott) per essere esentato dalle missioni e poter quindi tornare a casa sano e salvo. Nell'episodio 3, YoYo riesce ad avvelenare la zuppa da servire in mensa, causando un malessere generale e costringendo di fatto il Colonnello Cathcart (Kyle Chandler) ad annullare il previsto raid aereo su Bologna. La mancata missione, però, finisce per mettere nei guai l'ignaro maggiore de Coverley (Hugh Laurie).

Catch-22: George Clooney in una scena della serie tv

Nell'episodio 4, Yossarian inizia a volare il doppio delle missioni per essere congedato prima possibile. Quando finalmente riesce a raggiungere la sua quota, deve attendere ancora cinque giorni per processare tutta la relativa burocrazia. Nell'attesa, viene inviato, insieme all'enigmatico affarista Milo (Daniel David Stewart) e Orr (Graham Patrick Martin) in una missione commerciale sul Mediterraneo. Al suo ritorno, però, una spiacevole sorpresa lo attende: Cathcart e Korn (Kevin J. O'Connor) hanno aumentato di nuovo la quota di missioni necessarie per il congedo, costringendo così YoYo a volare ancora.

Catch-22 è una serie originale Sky co-prodotta con Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures. La regia è firmata da George Clooney, Grant Heslov, Ellen Kuras. La sceneggiatura è firmata da Luke Davies e David Michôd. I due sono anche produttori esecutivi insieme a Richard Brown e al compianto Steve Golin per Anonymous Content, oltre che ai già citati Clooney e Heslov per la loro Smokehouse Pictures.