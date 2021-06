Castlevania: svelati i dettagli relativi allo spinoff

Castlevania avrà uno spinoff di cui Netflix ha condiviso i primi dettagli in occasione dell'evento virtuale Geeked Week.

Il progetto sarà infatti ambientato nell'epoca della Rivoluzione francese ed è attualmente in lavorazione.

La nuova serie ambientata nel mondo di Castlevania, prodotta da Powerhouse Animation, avrà come protagonisti Richter, il figlio di Sypha e Trevor, e Maria Renard. Gli eventi saranno ambientati in Francia, durante la Rivoluzione.

I due personaggi al centro della trama hanno debuttato nel mondo dei videogiochi in occasione di Castlevania: Rondo of Blood e i fan si attendono nelle puntate dello spinoff anche il ritorno di Alucard.

L'ultima stagione di Castlevania si concludeva con Trevor, Sypha e Alucard che, dopo aver sconfitto la Morte, fondavano un villaggio e trovavano la felicità in un mondo alle prese con l'oscurità. Per ora non sono stati diffusi ulteriori dettagli riguardante la trama del nuovo progetto.

Castlevania è tratto dal videogioco della Konami che ha debuttato nel 1986 in cui i giocatori potevano controllare un cacciatore di vampiri chiamato Simon Belmont, l'ultimo sopravvissuto del suo clan, che sta cercando di salvare l'Europa dell'Est dall'estinzione a causa di Vlad Dracula Tepes.

Lo show animato ha come doppiatori Graham McTavish nella parte di Dracula, Richard Armitage in quella del cacciatore di vampiri Trevor Belmont, mentre James Callis dà la voce ad Alucard, Alejandra Reynoso interpreta Sypha Belnades. Completano il cast vocale Emily Swallow nel ruolo di Lisa Tepes, Matt Frewer in quello del Vescovo, e Tony Amendola che è l'Anziano.

Gli episodi basati sul popolare videogioco sono scritti da Warren Ellis e prodotti da Adi Shankar.