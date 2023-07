Castlevania: Nocturne, il trailer della serie animata in arrivo su Netflix

Il 28 settembre arriverà sulla piattaforma di Netflix la serie animata Castlevania: Nocturne, il progetto tratto dai videogiochi che avrà al centro Richter Belmont, il figlio di Trevor Belmont e Sypha Belnades.

Il video regala le prime anticipazioni della storia ambientata durante la Rivoluzione francese, periodo in cui una terribile minaccia mette a rischio la sopravvivenza dell'umanità.

I dettagli della serie

La serie Castlevania: Nocturne ha come showrunner Kevin Kolde e Clive Bradley, che è creatore e sceneggiatore. Sam e Adam Deats sono invece impegnati come registi, mentre Project 51 Productions e Powerhouse Animation producono per Netflix.

Gli otto episodi hanno come doppiatori Edward Bluemel, Thuso Mbedu, Pixie Davies, Sharon D. Clarke, Richard Dormer, Iain Glen, Sydney James Harcourt, Elarica Johnson, Nastassja Kinski, Zahn McClarnon, Aaron Neil, Franka Potente, e Sophie Skelton.

Castlevania: dal videogioco alla serie TV Netflix

La sinossi anticipa che la storia sarà ambientata nella Francia del 1792, durante la Rivoluzione Francese. Alcuni aristocratici hanno formato un'alleanza con un terrificante vampiro che promette di 'mangiare il sole' e scatenare un esercito di vampiri e creature notturne per distruggere la rivoluzione e mettere in schiavitù l'umanità. Annette, una strega proveniente dai Caraibi, cerca Richter Belmont, discendente della famiglia di cacciatori di vampiri, per guidare la resistenza.