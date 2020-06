Casta e pura: stasera su Cine34 il film erotico con Laura Antonelli

Stasera su Cine34 appuntamento con il cinema erotico: alle 21:30 va in onda Casta e pura, pellicola del 1981 diretta da Salvatore Samperi, con Laura Antonelli, Christian De Sica e Massimo Ranieri.

Stasera su Cine34, alle 21:30, appuntamento bollente con Casta e pura, film erotico diretto nel 1981 da Salvatore Samperi, che vede interpreti come Christian De Sica, Massimo Ranieri, Fernando Rey ed Enzo Cannavale accompagnare sullo schermo Laura Antonelli, assoluta protagonista.

Rosa (Laura Antonelli), nipote di un ricco possidente veneto, è legata a un voto di castità fatto fin da bambina. In pratica, è stata una manovra ai suoi danni per mantenere cautelati i beni di famiglia di cui il padre è usufruttuario. Sconvolta da alcuni visioni peccaminose e dalla corte che le fa il cugino Fernando (Massimo Ranieri), Rosa decide di farsi suora e di donare tutto alla chiesa. La turpe manovra escogitata a questo punto dal padre Antonio, che per dissuaderla organizza un vero e proprio rito di iniziazione sessuale, avrà su Rosa effetti inattesi.