Caso Signorini, Marina Berlusconi si espone: cosa ha detto in occasione dei trent'anni di Chi

Il caso Signorini è scoppiato nelle ultime settimane in seguito alle accuse lanciate da Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo. Da allora, a Cologno Monzese il clima è diventato sempre più teso e in molti si sono chiesti quale fosse la posizione della famiglia Berlusconi rispetto alle gravi dichiarazioni che coinvolgono Alfonso Signorini, uno dei volti di punta dell'azienda. Accuse che, è bene sottolinearlo, sono ancora tutte da dimostrare.

Nelle ultime ore è arrivato un segnale importante. Marina Berlusconi, presidente di Mondadori, ha infatti rotto il silenzio in occasione del trentennale del settimanale Chi, affidando a un editoriale firmato di suo pugno parole estremamente positive nei confronti del giornalista e conduttore.

Le parole di Marina Berlusconi su Alfonso Signorini

Nel suo intervento, Marina Berlusconi ha ricordato il lungo percorso professionale di Signorini alla guida del magazine: "Alla guida di Chi dal 2006 all'inizio del 2023, il settimanale ha vissuto la brillante stagione di Alfonso Signorini, che due anni fa ha lasciato il timone al suo storico braccio destro Massimo Borgnis, conservando la direzione editoriale. Tutti grandi professionisti, che hanno inventato un vero e proprio genere giornalistico nel nostro Paese: quello del gossip di qualità".

Antonio Medugno

La presidente di Mondadori ha poi sottolineato la netta distinzione tra curiosità morbosa e informazione rispettosa: "C'è un modo di fare cronaca rosa che rispetta i protagonisti e il lettore, che non si ferma alla superficie, che sa distinguere tra il racconto e l'invadenza. Questa è stata la forza di Chi: dare leggerezza senza mai cadere nella banalità, incuriosire senza ferire, informare senza spettacolarizzare".

Un segnale chiaro nel pieno della bufera mediatica

Le parole di Marina Berlusconi arrivano in un momento particolarmente delicato per Alfonso Signorini, incolpato da Fabrizio Corona e Antonio Medugno di aver barattato l'ingresso al Grande Fratello Vip del modello napoletano in cambio di favori sessuali. Le accuse sono state rilanciate nella seconda puntata di Falsissimo, dedicata al presunto Sistema Signorini.

Dopo l'esplosione del caso, il conduttore del Grande Fratello Vip è apparso come ospite in due programmi di Canale 5: Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi e Mattino Cinque con Federica Panicucci. In entrambe le occasioni, Signorini non ha commentato le dichiarazioni di Corona, limitandosi a presentare il suo libro Amami quanto io t'amo.

Nonostante il silenzio sul caso, la sua presenza in due trasmissioni dell'azienda viene letta da molti come un messaggio preciso: la famiglia Berlusconi è vicina ad Alfonso Signorini e, almeno per ora, non sembra intenzionata ad abbandonarlo.