Il caso delle azioni di GameStop fa riscoprire il film La grande scommessa sui social

Una delle conseguenze della saga finanziaria online che ha avuto GameStop come protagonista è consistita nel recupero di massa de La grande scommessa, diretto nel 2015 da Adam McKay e interpretato da Ryan Gosling, Christian Bale, Steve Carrell e Brad Pitt. Il progetto segue le storie di tre gruppi di persone che scoprono le basi per la crisi finanziaria del 2007-2008 e riescono a ricavarne enormi profitti. A quanto pare, La grande scommessa è finito al centro dell'interesse di un notevole novero di utenti, colpiti dalla vicenda economica che GameStop ha vissuto durante gli ultimi giorni.

La storia è ormai nota: un gruppo di piccoli investitori su Reddit ha dato il via a un attacco finanziario contro gli short seller che stavano sfruttando il regolare calo di valore delle azioni di GameStop. Di conseguenza, come riportato da Independent, le azioni sono salite a cifre astronomiche e, partite da 20 dollari, hanno raggiunto anche la cifra di circa 450 dollari. Come nulla fosse stato, però, GameStop non ha commentato l'accaduto che ha portato Wall Street a bruciare una notevole quantità di denaro.

Le notizie economiche degli ultimi giorni hanno emozionato gli utenti del web e li hanno convinti a recuperare La grande scommessa, film del 2015 che racconta la crisi economica del 2007. Il progetto è basato su The Big Short: Inside the Doomsday Machine, libro scritto dal giornalista finanziario Michael Lewis nel 2010, e numerosi utenti di Twitter hanno invitato tutti a recuperarlo per capire qualcosa in più sulle vicende in cui è stato coinvolto GameStop.

Il film include anche i camei di Selena Gomez, Margot Robbie e Anthony Bourdain e, in Italia, è disponibile su Amazon Prime Video.